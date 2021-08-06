البحرين – صرح النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، بأن وفد البحرين ناقش التعاون في مجال الأمن الغذائي مع الجانب الروسية خلال زيارة للمشاركة في قمة قازان الاقتصادية.

وقال نجيبي في لقاء مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “عقدنا اجتماعات مع نائب وزير الصناعة والتجارة وممثلين عن وزارة الزراعة وشركة تجارة الحبوب الروسية وبنك VTB الروسي، ناقشنا خلالها الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها البحرين وروسيا للشركات والمستثمرين”.

وأضاف أنه تم بحث أيضا عدد من المقترحات الخاصة بالتعاون في مشروعات الأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.

ووفقا للنائب البحريني تبحث البحرين مع المنظمات الروسية آليات زيادة التبادل التجاري وزيادة الصادرات من المنتجات الحلال إلى البحرين والدول الإسلامية، والتعاون في الصناعة الزراعية، والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسة الميكانيكية، والتعدين.

وتابع قائلا: “عملنا على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية من خلال تشكيل لجنة عمل مشتركة لتطوير آليات التنسيق بين رجال الأعمال في البلدين لتحسين العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وروسيا ونأمل التعاون مع الجانب الروسي في مجال التكنولوجيا والابتكار، فضلا عن تكثيف تبادل الخبرات والفرص لخلق شراكات في جميع المجالات”.

وعقدت في مدينة قازان الروسية الأسبوع الماضي فعاليات القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة “روسيا – العالم الإسلامي”، وسط مشاركة كبار المسؤولين في الحكومة الروسية وممثلي الشركات الروسية والأجنبية.

المصدر: “سبوتنيك”