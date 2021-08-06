ليبيا – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي سبل تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.

بيان صحفي صادر عن الداخلية الإيطالية طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى تدارس الدبيبة ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني مع لامورجيزي المسائل المتعلقة بعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، والمحادثات الجارية مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في ذات الإطار.

وشددت لامورجيزي على سعي روما لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع الرغبة في تطوير المشروع تأمين الحدود الجنوبية الليبية بشكل ملموس وسريع، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، فضلًا عن تكثيف إيطاليا التزامها المالي لتعزيز التنمية الريفية لتحقيق الاستقرار في إقليم فزان المتأثر بكثافة التدفقات.

وتابع البيان: إن زيارة لامورجيزي وهي الثانية من نوعها تركزت في ذات الوقت على تعزيز نشاط التدريب وتبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات بشأن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والجماعات الإرهابية المنتشرة، خاصة على طول الحدود الجنوبية الليبية.