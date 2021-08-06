أفغانستان – ناقش رؤساء بلدان آسيا الوسطى، خلال مشاورات بينهم انطلقت، اليوم الجمعية، على الساحل التركماني لبحر قزوين، الوضع المتوتر في أفغانستان المجاورة لدولهم، وسبل تسويته.

وقال الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، في خطاب ألقاه أثناء المشاورات إن “الأمن والتنمية الثابتة لمنطقة آسيا الوسطى يتوقفان بشكل كبير على التسوية السياسية في أفغانستان المجاورة”.

وأضاف: “إن رؤيتنا للعملية السلمية (في أفغانستان) تكمن في الوقف الكامل للعنف وإطلاق النار وتحقيق حلول وسط مقبولة لجميع الأطراف، وذلك على أساس المحادثات. وبهدف إنعاش الاقتصاد الأفغاني المدمر سنقوم بتحريك المشاريع الكبيرة في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات، وسنواصل تقديم المساعدات الإنسانية الممكنة للشعب الأفغاني الصديق”.

من جانبه أشار الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمون، إلى الأهمية الأولية للقضية الأفغانية بالنسبة للمنطقة. وأوضح: “أدت أحداث الأشهر الأخيرة، وخاصة انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلفائها من أفغانستان، إلى تفاقم الوضع العسكري والسياسي في هذا البلد”.

وذكر أن الشريط الحدودي بأكمله من حدود دولة طاجيكستان من الجانب الأفغاني بات تحت سيطرة حركة طالبان، مشيرا إلى أن تراكم مختلف المجموعات بالقرب من الحدود الطاجيكية يثير قلقا كبيرا. وأكد أن بلاده اعتمادا على ذلك تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز حراسة حدودها.

وقال: “نؤيد تحول أفغانستان إلى دولة سلمية ومزدهرة”.

ويستضيف منتجع “أفازا” السياحي الوطني الواقع على الساحل التركماني لبحر قزوين، اليوم الجمعة، اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء بلدان آسيا الوسطى. وجرى اللقاءان الأول والثاني في عاصمة كازاخستان الجديدة، نورسلطان (عام 2018) وفي عاصمة أوزبكستان، طقشند (عام 2019).

المصدر: نوفوستي