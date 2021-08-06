ليبيا – شدد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد على أهمية الانتخابات بوصفها مطلب شعبي يجب أن تتضافر كافة الجهود لإنجازه في الموعد المحدد.

سعيد كتب في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن المطلوب عدم القبول بتأجيل الانتخابات مضيفًا: “عن نفسي، تنفيذًا لما تم التوافق عليه بشأن الانتخابات واحترامًا لما تعهدت عليه، أعلن أن نهاية عملي في مجلس النواب ستكون يوم 24 ديسمبر”.

وتابع سعيد: إن المهم هو ترك المهمة لمن سوف تأتي به الانتخابات التشريعية القادمة، متمنيًا التوفيق والنجاح لكافة المترشحين.