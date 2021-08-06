فلسطين – أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره لـ”مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية”، خلال اتصال أجراه مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطرفين بحثا خلال الاتصال “آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية”.

وثمن عباس “مواقف الجزائر الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني”، مشيدا بـ”الدور الجزائري التاريخي المتواصل في دعم فلسطين، والذي يؤكد أصالة وعروبة الجزائر التي تقف دوما إلى جانب قضايا أمتها وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية”.

بدوره أكد تبون أن الجزائر “ستواصل وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على الدوام، إيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية”.

كما تطرق الرئيسان إلى القمة العربية المقبلة التي ستعقد برئاسة الجزائر، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين فلسطين والجزائر من أجل مواصلة دعم القضية الفلسطينية.

المصدر: “وفا”