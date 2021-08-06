الإمارات العربية – علق الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، على ما وصفه بأنه “مشهد السقوط المريع لمقومات الدولة” في عدد من أقطار المنطقة و”غياب العدالة وتعطل التنمية”.

وأضاف في تغريدة على “تويتر” أن هذا الأمر يؤكد على أن “دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة بمؤسساتها الحية، وفي طريقها الصحيح”.

وقال: “مشهد السقوط المريع لمقوّمات الدولة، في عدد من أقطار المنطقة، وترهل مؤسساتها، وغياب العدالة، وتعطل التنمية، يجدد الثقة في أن الإمارات في طريقها الصحيح، فالدولة حاضرة، والمؤسسات حية، والعدالة تظلل الجميع، والتوجه الاقتصادي يتصدر أهدافنا، ويعد بمرحلة متجددة من التنمية والازدهار للوطن”.

المصدر: “تويتر”