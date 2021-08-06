لبنان – تشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل وبالتحديد مزارع شبعا توترا متصاعدا وتبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” اللبناني.

– تحليق لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية باجواء جنوب لبنان

-سعد الحريري: الوضع على الحدود مع “العدو الإسرائيلي” خطير جدا جدا وتهديد غير مسبوق للقرار1701 واستخدام الجنوب منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على أرضه.

-الجيش الاسرائيلي يقمع مسيرة لأهالي بلدة بيتا كانت متجهه لجبل صبيح.

-الاعلام الاسرائيلي: رد حزب الله جاء إلى حد كبير بمثابة مفاجأة كبيرة للمؤسسة الأمنية الاسرائيلية

-اليونيفل : الوضع في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل خطير جدا ويدعو لضبط النفس.

-الجيش الاسرائيلي : الجيش يغير على مناطق اطلاق النار داخل لبنان.

-تحليق مكثف لطائرات استطلاع اسرائيلية في اجواء جنوب لبنان.

-سلاح الجو الاسرائيلي يستهدف مواقع اطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.

-رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري خلال الساعة القريبة مشاورات مع كل من وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق أفيف كوخافي، وكبار المؤسسة الأمنية.

-أهالي بلدة شويا في قضاء حاصبيا تعترض الشاحنة التي اطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل لدى عودتها ومرورها بالبلدة

-رئيس الوزراء نفتالي بينيت يبحث في المستجدات التي جرت قبل قليل على الحدود الشمالية.

-تحليق مكثف للطيران الحربي الأسرائيلي على علو منخفض في أجواء حاصبيا والعرقوب بجنوب لبنان.

-حزب الله يعلن استهداف محيط مواقع الجيش الاسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم.

– حزب الله يصدر بيانا يتبنى فيه القصف على شمال اسرائيل ردا على الغارات الجوية الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية.

-إعلام إسرائيلي : المدفعية الإسرائيلية تقصف مناطق في جنوب لبنان ردا على إطلاق الصواريخ.

-المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي : إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض معظمها، بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس، وحالة اعتيادية كاملة في البلدات المجاورة للحدود اللبنانية.

– بلدية كريات شمونا تفتح الملاجئ.

-الصواريخ استهدفت موقعا اسرائيليا في مزارع شبعا.

-إطلاق عدة صواريخ من منطقة العرقوب بجنوب لبنان باتجاه الاراضي الإسرائيلية.

-الاعلام الاسرائيلي: أكثر من 10 صواريخ أطلقت من منطقة مزارع شبعا بجنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

-تفعيل منظومة القبة الحديدية.

-حدشوت حموت: سكان الجليل الأعلى والجولان تحدثوا عن سماع دوي انفجارات بعد انطلاق صفارات الإنذار.

– تفعيل انذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان.

المصدر: RT