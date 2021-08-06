إنجلترا – أكد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع نجم أستون فيلا، الدولي الإنجليزي جاك غريليش، في صفقة قياسية قدرتها وسائل الإعلام بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح مانشستر سيتي، أن غريليش سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي، المهاجم الدولي الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة.

ووقع غريليش عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان “السيتي” في المواسم الستة المقبلة.

وقال غريليش (25 عاما): “أنا سعيد جدا بالانضمام إلى مانشستر سيتي. سيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم (بيب غوارديولا).. إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءا من هذا النادي”.

وأضاف: “على مدى المواسم العشرة الماضية، فاز السيتي بألقاب كبرى باستمرار. مجيء (الإسباني) بيب غوارديولا إلى هنا نقلهم إلى المستوى التالي، وكرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر إثارة في أوروبا”.

ومحا تعاقد مانشستر سيتي مع غريليش أغلى صفقة في تاريخ الأندية الإنجليزية، التي أبرمت سابقا عندما دفع مانشستر يونايتد 89 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي، بول بوغبا، من يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

ونشأ غريليش في صفوف أستون فيلا، وأعير مرة واحدة إلى نوتس كاونتي، موسم 2013-2014.

وخاض في صفوف أستون فيلا 213 مباراة منذ بداية مسيرته عام 2014 ، مسجلا 32 هدفا، وقام بـ43 تمريرة حاسمة.

ويبدأ مانشستر سيتي، موسمه الجديد غدا السبت، عندما يلاقي ليستر سيتي، بطل مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، في مسابقة درع المجتمع على ملعب “ويمبلي”، قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإنجليزي ضد توتنهام.

المصدر: وكالات