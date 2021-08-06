إسبانيا – احتشد عدد من مشجعي برشلونة أمام بوابات ملعب “كامب نو”، معقل الفريق، اعتراضا منهم على إعلان رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس .

وتجمعت جماهير برشلونة خارج ملعب “كامب نو”، وظهرت وهي ترتدي قميص النجم الأرجنتيني وتجلس على الأرصفة في حالة ذهول، غير مصدقة لخبر رحيل أسطورة “البارسا” وهدافه التاريخي.

وبدا أحد المشجعين مصدوما، حيث لم يقو على استيعاب النبأ المفاجئ، وظل يذرف الدموع ويقبل قميص ميسي، في لقطة مؤثرة لقيت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نادي برشلونة، أعلن أمس الخميس، في بيان مغادرة نجمه ميسي صفوف النادي الكتالوني، بعد عشرين عاما قضاها مدافعا عن ألوانه.

وذكر نادي برشلونة في بيانه، أنه رغم حصول اتفاق مع ميسي إلا أن “عراقيل اقتصادية وهيكلية ” حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان الفريق الكتالوني.

وأعرب النادي عن أسف الطرفين لهذه القطيعة المفاجئة.

المصدر: مواقع التواصل