مصر – أشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى ضرورة زيادة ثمن رغيف الخبز المدعوم في البلاد، لافتا إلى سعر الرغيف لم يتغير خلال الأعوام الـ30 ماضية.

وصرح الرئيس المصري، بأن الحكومة بصدد رفع سعر الرغيف، وقال: “آن الأوان لزيادة ثمن رغيف الخبز.. مينفعش يكون ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وتحدث السيسي عن أن سعر رغيف الخبز المدعوم لم يتغير خلال الأعوام الـ30 الماضية، وقال، إنه “محدش يقولي متقربش لسعر الرغيف.. هقرب، احنا مأمونين على مصائر المواطنين وحياتهم، ومفيش حاجة بتفضل على حالها لمدة 30 سنة”.

ويبلغ سعر رغيف الخبز في مصر في الوقت الراهن 0.05 جنيه مصري (5 قروش) ما يعادل نحو 0.0032 دولار، أي أن سعر رغيف الخبر المدعوم يبلغ أقل من سنت واحد.

ووفقا لما ذكرته وكالة “رويترز” فإن رغيف الخبز المدعوم يخصص لنحو ستين مليون شخص في مصر بمعدل 5 أرغفة يوميا، ويأتي ذلك في إطار برنامج دعم حكومي.

وبلغت فاتور الدعم التمويني في الميزانية المصرية للعام 2020 – 2021 نحو 84 مليار جنيه (حوالي 5.2 مليار دولار) تشمل 42.5 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار) لدعم رغيف الخبز.

وأشارت مديريات التموين والتجارة الداخلية المصرية إلى أن تكلفة رغيف الخبر تبلغ 67 قرشا، بينما الخبر المدعوم يباع بسعر 5 قروش أي أن الحكومة المصرية تتحمل 62 قرشا من التكلفة.

ولم يتغير سعر رغيف الخبز خلال السنوات الماضية، لكنه في أغسطس 2020 جرى تخفيض وزن الرغيف من 110 غرامات إلى 90 غراما، أي تخفيض الوزن بنسبة 18%.

(الدولار = 15.7 جنيه مصري)

المصدر: رويترز + وسائل إعلام مصرية