ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب الاستشاري إن أقلية من أعضاء المجلس لا يودون وصول خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لرئاسة مجلس الدولة الاستشاري، ويطعنون في نتيجة الانتخابات، من باب عدم أحقية الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة في حق التصويت.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف: “هذا الموقف مطعون فيه، من حيث أن هناك مادة صريحة في النظام الداخلي للمجلس تجيز للعضو المتغيب المشاركة في الانتخابات عن بعد، في حالات الحرب والأوبئة”.

وبشأن مدى تأثير انتخاب المشري لولاية جديدة على الظرفية الحالية، أوضح معزب أن المجلس يأخذ قراراته بالأغلبية، وأن وجود الأخير على رأس المجلس لا يؤثر كثيرًا في توجه قرارته.

وفيما يتعلق بالاتهامات التي توجه لمجلس الدولة بأنه من يعرقل خارطة الطريق، إتهم معزب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعرقلة عملية التقدم، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي إلى أي نتائج توافقية.