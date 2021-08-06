إسبانيا – كشف برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أبلغ بعض أصدقائه المقربين بوجهته المقبلة عقب إعلان رحيله عن برشلونة.

وذكر “الشيرنغيتو”، أن ميسي قريب جدا من الانضمام إلى صفوف نادي سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف: “ميسي أبلغ العديد من لاعبي سان جيرمان، بأنه سيوافق على عرض باريس هذا الصيف”.

ويرتبط ميسي بعلاقة صداقة قوية مع عدة نجوم في سان جيرمان، على رأسهم زميله السابق في الفريق الكتالوني، البرازيلي نيمار، بالإضافة إلى مواطنيه آنخيل دي ماريا، ولياندرو باريديس.

ونشر نيمار مؤخرا على حسابه في “إنستغرام”، صورة تجمعه بميسي وثلاثة لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان، وهم دي ماريا وباريديس، والإيطالي ماركو فيراتي، وذلك خلال قضائهم إجازتهم الأخيرة في مدينة إيبيزا الإسبانية.

وكان برشلونة، أعلن أمس الخميس، بشكل مفاجئ رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن “عراقيل اقتصادية وهيكلية” حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان “البارسا”.

المصدر:”الشيرنغيتو”