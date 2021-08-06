نشر تفاصيل حول المدينة التابعة للجيش المصري بعد أن افتتحها السيسي

نشر تفاصيل حول المدينة التابعة للجيش المصري بعد أن افتتحها السيسي

مصر – نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل مشروع المدينة الصناعية الغذائية الجديدة في مدينة السادات “شركة سايلو”، “SILO FOODS” التابعة للجيش المصري.

وقالت وسائل الإعلام إن المدينة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية، والتي قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بافتتاحها لخدمة العديد من الملفات.

وتعتبر “سايلو فودز”، أول وأحدث مدينة صناعية متكاملة تابعة للدولة، والتي تعمل بشكل متكامل حيث روعي في تخطيطها وتنفيذها ألا يتمّ الاحتياجات لأي عنصر خارجي في المشروع، سوى القمح اللازم لإنتاج الدقيق الذي يدخل كمادة خام أساسية في مختلف المنتجات التي يعمل عليها “سايلو فودز”.

واهتمت إدارة المشروع، على أن تعمل المدينة إلكترونياً بشكل شبه كامل، مع تنفيذ شبكة داخلية تنقل الدقيق والقمح عقب طحنه إلى مختلف منشآت المدينة الغذائية، بمصانعها الأربعة، وهي مصانع البسكويت، والمكرونة، والمخبوزات إضافة لتواجد مطحن للدقيق، وآخر لتخزين القمح، إلى جانب مصنع لمنتجات ومستلزمات التغليف.

المصدر: الوطن