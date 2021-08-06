واشنطن – أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أسفها لقرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عدم إرسال مراقبيها إلى انتخابات مجلس “الدوما” الروسي في سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن “الولايات المتحدة تأسف لأن القيود التي فرضتها السلطات الروسية ستمنع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية للمنظمة بإجراء مراقبة مستقلة لانتخابات مجلس الدوما في سبتمبر”.

وأضاف أن واشنطن تحترم موقف مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي يعتبر “المراقبة المستقلة ذات المصداقية” للانتخابات “مستحيلة” بسبب القيود التي فرضتها روسيا.

وأكد أنه على الرغم من عدم حضور مراقبي المنظمة للانتخابات، سيتابعها المجتمع الدولي لتحديد “ما إذا كانت الظروف ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

يذكر أن روسيا دعت المنظمات الأوروبية لإرسال مراقبين إلى انتخابات مجلس الدوما التي ستجري في 17-19 سبتمبر المقبل، لكنها حدت من عدد المراقبين بسبب الوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس كورونا.

ورفضت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إرسال مراقبيها بسبب القيود.

المصدر: “نوفوستي”