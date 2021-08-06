ليبيا – أكدت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيزي مدى عمق الوعي بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه ليبيا وأيضًا تونس، على ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها، من أجل شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​بأسره.

وزارة الداخلية الإيطالية وفي بيان لها عقب لقاء لامورجيزي في طرابلس برئيس وزراء حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد التيجاني؛ وذلك للتباحث مجددًا بعد الزيارة الأخيرة إلى ليبيا في 19 أبريل الماضي، حول المسائل المتعلقة بعملية تحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والمحادثات الجارية مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في نفس الإطار.

وفيما يتعلق بمنع تدفقات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، أكد الجانب الإيطالي رغبته في تطوير المشروع الذي تنفذه وزارة الداخلية بشأن الحدود الجنوبية الليبية بشكل ملموس وسريع بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وفي الوقت نفسه، ستكثف إيطاليا التزامها المالي لتعزيز التنمية الريفية بهدف تحقيق الاستقرار في إقليم فزان المتأثر بكثافة تدفقات الهجرة.

كما تركزت زيارة وزيرة الخارجية أيضًا على تعزيز نشاط التدريب وتبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات بشأن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والجماعات الإرهابية المنتشرة خاصة على طول الحدود الجنوبية الليبية.