الولايات المتحدة – أعلن حليف للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطة لتنظيم مظاهرة كبيرة جديدة لأنصار ترامب في الكابيتول منتصف سبتمبر القادم.

وأكد مات براينارد، وهو قاد فريق البيانات في حملة ترامب الانتخابية عام 2015-2016، في حوار مع مساعد ترامب السابق ستيفن بانون، أن المظاهرة الجديدة ستنظم في 18 سبتمبر تحت شعار “تحقيق العدالة للمعتقلين” على خلفية واقعة اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير الماضي على أيدي حشود من أنصار ترامب الذي رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

وتعهد براينارد بأن المظاهرة المقررة ستكون “واسعة”، مضيفا: “سنعود إلى الكابيتول، إلى المكان الذي انطلق فيه كل ذلك”.

وشدد براينارد على أن مظاهرة السادس من يناير التي رافقتها أعمال شغب واسعة كانت “سلمية غالبا” ولم تكن تمردا، محملا شرطة الكابيتول المسؤولية عن “تحريض المشاغبين في بعض الحالات”.

وتعهد براينارد بأن “متحدثين رفيعي المستوى” منهم أعضاء في الكونغرس سيحضرون المظاهرة الجديدة لكن دون الكشف عن أسمائهم.

ونشر إعلان رسمي عن المظاهرة الجديدة على موقع منظمة Look Ahead America التي يترأسها براينارد.

من جانبها، أكدت شرطة الكابيتول على لسان متحدث باسمها أنها على دراية بشأن خطط تنظيم المظاهرة الجديدة، ورفضت الكشف عن تفاصيل الخطط الأمنية المطروحة في هذا الصدد.

المصدر: RT + Granthshala News