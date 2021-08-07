ليبيا – كشف مدير إدارة الإنتاج في الشركة العامة للكهرباء كمال ضو خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الإنتاج الحالي للشبكة 5200 ميجاوات والاستهلاك وصل لـ 8050 ميجاوات والعجز قرابة 3000 ميجاوات.

ضو أشار بحسب المركز الاعلامي التابع لمؤسسات وهيئات ووزارات الحكومة إلى أن ما نفذ من مشروعات الصيانة ضمن ميزانية خطة الطوارئ وصل 66% من إجمالي المبلغ.

ولفت إلى أن ما تم إدخاله من وحدات إنتاجية في حدود 470 ميجاوات، مضيفاً”محطة أوباري ستسهلك عند تشغيلها 35 ألف برميل من النفط الخام يومياً، والوحدة الأولى منها ستدخل خلال عشرة أيام، هناك 300 ميجاوات جاهزة في أوباري ولكن توجد مشكلة في خط نقل خط الفجيج الذي لم يُستكمل فيه العمل بمسافة 70 كيلومترا”.

كما بيّن أن الطاقة الكلية لمحطة أوباري تصل 640 ميجاوات، وما يُنقل منها حاليا 250 ميجاوات فقط، منوهاً إلى أن بعض الشركات باشرت العمل قبل فتح الاعتماد المستندي برسالة حسن نوايا.