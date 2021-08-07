البحرين تحصد أول ميدالية في طوكيو

البحرين تحصد أول ميدالية في طوكيو

طوكيو – أهدت العداءة البحرينية، كالكيدان جيزاهيجن، أول ميدالية فضية لبلادها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، لسباق 10 آلاف متر.

واحتلت كالكيدان جيزاهيجن المركز الثاني قاطعة مسافة السباق الذي جرى اليوم السبت، بزمن قدره 29 دقيقة و56.18 ثانية.

بينما توجت الهولندية، سيفان حسن، بالميدالية الذهبية، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن قدره 29 دقيقة و55.33 ثانية.

في حين ذهبت الميدالية البرونزية إلى الإثيوبية، ليتيسنبت جيدي، التي وصلت إلى خط النهائية ثالثة بعد 30 دقيقة و1.72 ثانية.

المصدر: وكالات