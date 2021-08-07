طوكيو – توج المنتخب البرازيلي بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم للرجال، ضمن أولمبياد “طوكيو 2020″، إثر فوزه على نظيره الإسباني (2-1)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت.

وضع المهاجم البرازيلي، ماثيوس كونها، منتخب “السيليساو” في المقدمة بهدف سجله في نهاية الشوط الأول.

ورد لاعب خط الوسط الإسباني، ميكيل اويارزابال، بهدف التعادل لمنتخب “فوريا لا روخا” في الدقيقة 61 من زمن اللقاء الذي انتهى وقته الأصلي بالتعادل (1-1)، وبالتالي لجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين.

ونجح المهاجم البرازيلي، مالكوم دي أوليفيرا، في اقتناص هدف الفوز “الذهبي” الثاني لبلاده في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة، التي جرت على استاد “نيسان” في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وتوج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية الأولمبية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بذهبية أولمبياد “ريو 2016” في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

بينما أحرز منتخب المكسيك الميدالية البرونزية للمسابقة، على حساب نظيره الياباني، إثر فوزه عليه (3-1) في مباراة تحديد المركز الثالث للمسابقة، التي جمعتهما يوم أمس الجمعة، على استاد “سايتاما” بمدينة سايتاما اليابانية.

المصدر: RT