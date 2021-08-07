الجندي يهدي مصر ميدالية ثمينة

طوكيو – منح العداء المصري أحمد الجندي، اليوم السبت، أول ميدالية فضية لبلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والمقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، لمنافسات الخماسي الحديث.

واحتل الجندي المركز الثاني برصيد 1477 نقطة، متخلفا بفارق 5 نقاط خلف البطل البريطاني جو شونغ، الذي احتل المرتبة الأولى برصيد 1482 نقطة، وتوج بالميدالية الذهبية.

وجاء الكوري الجنوبي دزيون وونغ-تاي في المركز الثالث برصيد 1470 نقطة، وحصل على الميدالية البرونزية.

وحصد الجندي 208 نقطة في رياضة السلاح قبل يومين، واليوم حصل على 316 نقطة في السباحة، ثم على 284 نقطة في رياضة الفروسية.

وكان البطل المصري قد احتل المركز الخامس في منافسات السباحة بزمن قدره (1:57.13) دقيقة.

وفي رياضة الجري والرماية بالليزر، حصل الجندي على 668 نقطة.

وحصدت مصر بذلك الميدالية الفضية الأولى، بعد 4 ميداليات برونزية خلال هذه الدورة الأولمبية، وحصل عليها كل من هداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبي المنتخب المصري للتايكوندو، والمصارع محمد إبراهيم “كيشو”، ولاعبة الكاراتيه جيانا فاروق.

المصدر: وكالات