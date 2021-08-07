طوكيو – أعلن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، تكريم لاعب الكاراتيه طارق حامدي، بعد فوزه بالميدالية الفضية في دورة أولمبياد طوكيو 2020.

ونشر عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” جاء فيها: “لأنه البطل في عيوننا جميعا فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم في #طوكيو2020. تستاهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله”.

واكتفى طارق حامدي بالميدالية الفضية بسبب طرده من النزال النهائي، بعد أن ارتكب خطأ فنيا بتوجيه ركلة في وجه خصمه الإيراني سجاد كنجزاده، ليحصل على إنذار من الدرجة الرابعة، بسبب “اللعب العنيف” وفقا لقرار الحكم، ويخسر المواجهة، بالرغم من أنه كان متقدما بنتيجة (4-1) على منافسه قبل دقيقتين من النهاية.

المصدر: وكالات