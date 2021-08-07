ليبيا – علق النائب العام الصديق الصور على حادثة نقل لاعبي منتخب كرة القدم المصغرة إلى نيجيريا دون تلقي التطعيمات واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة باعتبار أنها منطقة محددة وفق منظمة الصحة العالمية من الدول التي تنتشر فيها الملاريا وما نتج عنه من وفاة أحد اللاعبين وإصابة الطاقم الرياضي بالملاريا نتيجة الإهمال، مؤكداً أنه تم التحقيق مع كل المعنيين بالواقعة وأمرت النيابة بحبس رئيس اتحاد الكرة نتيجة الإهمال.

الصور أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد أنه تم السماع لأقوال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار الذي أفاد بأنه قد نبه اتحاد كرة القدم بضرورة تلقي التطعيمات اللازمة لكنهم لم يلتفتوا لتحذيره.

وأضاف: “كان يفترض من اتحاد كرة القدم قبل أن يغادر المنتخب والمسؤولين والمشرفين عليه وكل المسؤولين أخذ العلاج اللازم ولكن هذا لم يحدث نتيجة الإهمال والتقصير”.

وفيما يتعلق بمسألة نقل الرياضيين لإيطاليا عبر الطائرة التابعة لجهاز الإسعاف لإيطاليا لتلقي العلاج واستبدال اثنين من اللاعبين بآخرين، شدد على أنه تم التحقيق في الواقعة وسماع شهادة اللاعبين وأقوال مشرف الرحلة ومدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية بالإضافة لاستجواب مدير جهاز الإسعاف.

كما أشار إلى أنه من خلال التحقيقات تبين أن هناك إهمال وتقصير وانحراف في العمل حيث تم نقل شخصين آخرين بدل اللاعبان وإن كان أحدهما مصاب أو غير ذلك لكنهما ليسا من ضمن قائمة الرحلة.

وتابع:” ومن خلال أقواله أفاد أنه يتم بالعادة نقل الكثير من الأشخاص من غير المرضى نتيجة لضغوطات أو ما شابه ذلك وانتهت التحقيقات بالأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وكذلك كابتن الطائرة الذي كان مصر على نقل الشخصين الآخرين ومساعده”.

وأكد الصور على أن التحقيقات ستطال أشخاص آخرين استدعتهم النيابة العامة، مشيراً إلى أن هذا ملخص بشأن التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام فيما يخص الواقعتين.