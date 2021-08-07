مصر – أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تمكن باحث من الجامعة مع فريق بحثي ياباني من تطوير وسيلة جديدة قابلة للتطبيق على المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا بمختلف سلالاته.

وأشار الدكتور منصور أن الباحث الرئيسي للفريق هو الدكتور أحمد نبيل أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية، من كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة وهو باحث زمالة ما بعد الدكتوراه – فريق التشخيص- مجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد القومي لعلوم المواد- توسكولا – اليابان، مؤكداً فخره واعتزازه بما ينجزه باحثي جامعة بني سويف، خاصة أن هذا الحدث قد حظي باهتمام ومتابعة وسائل الإعلام في اليابان.

يذكر أن البروفيسور متسيهورو إيبارا مدير الفريق البحثي، أعلن اليوم الجمعة عن تطوير استراتيجية جديدة للكشف عن الفيروس باستخدام أحد البوليمرات الذكية لتجنب مشكلة التشخيص السلبي الكاذب التي تواجه المتخصصين في الوقت الراهن استعدادا للموجة القادمة من الفيروس التي يتوقع أن تكون شديدة.

المصدر: RT