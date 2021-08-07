طوكيو – أهدت لاعبة الكاراتيه المصرية، فريال أشرف عبد العزيز، الميدالية الذهبية الأولى لبلادها خلال منافسات اليوم السبت، قبل الأخير لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، في اليابان.

وأسفرت منافسات اليوم الخامس عشر قبل الأخير لمنافسات أولمبياد “طوكيو 2020” عن 5 ميداليات مختلفة، أبزها ذهبية فريال أشرف عبد العزيز، التي فازت في النزال النهائي لوزن 61 كيلوغراما، على الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا، بنتيجة (2-0).

وحصل مواطنها أحمد الجندي على الميدالية الفضية لمنافسات الخماسي الحديث، برصيد 1477 نقطة، متخلفا بفارق 5 نقاط خلف البطل البريطاني جو شونغ، الذي توج بالميدالية الذهبية برصيد 1482 نقطة.

بينما حل الكوري الجنوبي دزيون وونغ-تاي في المركز الثالث برصيد 1470 نقطة، وحصل على الميدالية البرونزية.

وبذلك حصدت مصر اليوم الميداليتين الذهبية والفضية الأولى في أولمبياد طوكيو 2020، بعد 4 ميداليات برونزية.

بينما فرط السعودي طارق حامدي بالميدالية الذهبية الأولمبية لمسابقة الكاراتيه للرجال لوزن 75 كغم “كومتيه”، بعد طرده من النزال النهائي أمام منافسه الإيراني سجاد كنجزاده، بقرار تحكيمي لارتكابه خطأ فنيا من الدرجة الرابعة، بسبب “اللعب العنيف”. حيث وجه السعودي ركلة لخصمه الإيراني في الوجه أسقطه بها على الأرض، ليخرج من الصالة مصابا على المحفة، واستبعاد الحامدي، بالرغم من أنه كان متقدما بنتيجة (4-1) على منافسه قبل دقيقتين من النهاية، ليكتفي بالميدالية الفضية.

وأهدت العداءة البحرينية، كالكيدان جيزاهيجن، أول ميدالية لبلادها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بفوزها بفضية سباق 10 آلاف متر.

واحتلت كالكيدان جيزاهيجن المركز الثاني قاطعة مسافة السباق الذي جرى اليوم السبت، بزمن قدره 29 دقيقة و56.18 ثانية.

بينما توجت الهولندية، سيفان حسن، بالميدالية الذهبية، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن قدره 29 دقيقة و55.33 ثانية.

في حين ذهبت الميدالية البرونزية إلى الإثيوبية، ليتيسنبت جيدي، التي وصلت إلى خط النهائية ثالثة بعد 30 دقيقة و1.72 ثانية.

وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد “طوكيو 2020″، بعد منافسات يوم السبت 7 أغسطس 2021:

الميدالية الذهبية لرفع الأثقال حصل عليها الرباع فارس إبراهيم

الميدالية الذهبية للوثب العالي توج بها معتز عيسى برشم

1- مصر – ميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 ميداليات برونزية

الميدالية الذهبية توجت بها لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز

الميدالية الفضية نالها أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب التايكوندو سيف عيسى

الميدالية البرونزية نالها المصارع محمد إبراهيم السيد “كيشو”

الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق

2- تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية

الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي

الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

3- المغرب – ميدالية ذهبية

أحرزها العداء سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع

4- الأردن – ميدالية فضية وأخرى برونزية

الميدالية الفضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي

الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة

5- السعودية – ميدالية فضية

الميدالية الفضية أحرزها لاعب الكاراتيه طارق حامدي

6- الكويت – ميدالية برونزية

الميدالية البرونزية نالها الرامي عبدالله الرشيدي

7- سوريا – ميدالية برونزية

الميدالية البرونزية حصل عليها الرباع معن أسعد

8- البحرين – ميدالية فضية في سباق 10 آلاف متر

الميدالية الفضية توجت بها العداءة كالكيدان جيزاهيجن.

المصدر: وكالات