ليبيا – قام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة رفقة رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري ومدير مكتب المشروعات بالبلدية “أسامة الكزة ” بجولة تفقدية لمقر مجلس النواب بمبنى الدعوة الإسلامية بمدينة بنغازي.

جاء ذلك وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس للوقوف على آخر التجهيزات وللاطلاع على اعمال الصيانة بمقر مجلس النواب .

وتضمنت الجولة القاعات المخصصة لإنعقاد الجلسات والاجتماعات بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمرافق الخدمية بالمقر حيث اطلع مهندسي إدارة المشروعات بديوان المجلس القائمين على أعمال الصيانة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس الديوان على نسب الإنجاز التي وصلت اليها التجهيزات وأعمال الصيانة .

والجدير بالذكر ان مدينة بنغازي هي المقر الدائم لمجلس النواب وفقاً للإعلان الدستوري .