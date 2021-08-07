ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي الليبي خالد المنفي أن خفض سعر الصرف يمكن التحكم فيه عبر منع استيراد سلع بعينها مثل العطور والشكولاتة والأثاث والمفروشات والمشروبات بكافة أنواعها لفترة محددة بحيث يقل الطلب على الدولار.

المنفي وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية ” الجمعة أشار إلى أن إقفال المقاصة تسبب في مديونية كبيرة على فروع المصارف في المنطقة الشرقية وبدورها عجزت عن القيام بأعمالها، لكن لا علاقة لها بسعر الصرف لكنها ستسرع من الإصلاحات المالية كتوفير السيولة بالنقد المحلي.

وأكد الخبير الاقتصادي على أن خفض سعر الصرف يتطلب طريقة لخفض الطلب عليه وأهمها كبح جماح الاستيراد.