ليبيا – قال محمد صالح سويلم الخبير الاقتصادي إن سياسة مصرف ليبيا المركزي في الإقراض بدل فتح المقاصة تعتبر سياسة لها مضاعفات مستقبلية، خصوصاً في مسألة إقفال الميزانيات المصرفية كل عام.

شويلم اعتبر في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن المصرف المركزي مستمر في الإقراض خصوصا للمصارف التجارية الأمر الذي لن يعجل بتوفير السيولة في وقت قريب، لافتا إلى أن العملة الأجنبية ستستمر في الارتفاع إذا لم يتوفر النقد المحلي للمواطنين في المصارف.

وأشار إلى أن رفع القيود عن صغار التجار وتوفير النقد الأجنبي خارج الدولة الليبية من المصرف الخارجي سيعدل أسعار السلع في البلاد، مرجحاً أن أسعار السلع الغذائية ستصل إلى نصف ثمنها في حال طبق هذا الإجراء.

كما أوضح أن الأوضاع السياسية غير المستقرة هي من تتحكم في اقتصاد البلاد، وأن وجود سلطة موحدة غير منقسمة على نفسها سيسهم بشكل كبير في حل الأمور العالقة داخل المؤسسة النقدية الليبية.