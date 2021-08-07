مصر – أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر “أحد أصعب التوجيهات على مدى العقود الماضية” والمتمثل في زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم.

وقال ابو الفتوح: “لم يجرؤ أي رئيس سابق أو رئيس وزراء في الحكومات السابقة على إصدار توجيهات كهذه”.

وأشار إلى أن “الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم الذي يبلغ سعره خمسة قروش”.

وبين أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس السيسي، في ظل الظروف التي خلفتها جائحة كورونا على جميع اقتصادات العالم”.

وأشار إلى إن “تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تظهر استحواذ فاتورة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز، على نحو 84.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2020 /2021، حيث يستفيد 63.5 مليون مواطن من الدعم المقدم من خلال البطاقة التموينية”.

وأوضح أن “عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز يبلغ 65.3 مليون فرد بمخصصات تبلغ 42.6 مليار جنيه، كما يجري توزيع نحو 150 رغيف خبز شهرياً مُدعم للفرد المُقيد ببطاقة التموين، حيث تبلغ التكلفة الحقيقية للرغيف الواحد 65 قرشاً، بينما بلغت فاتورة دعم الخبز خلال العشر سنوات الماضية الدولة مبلغ 50.622 مليار جنيه”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة حافظت على استقرار سعر الخبز المدعم منذ 1988 بسعر خمسة قروش.

وقال أبو الفتوح: “حان الوقت لكي يتم إعادة صياغة الدعم بشكل أفضل مع عدم الإضرار بالمواطن، وتعويضه عن ترشيد الدعم على رغيف الخبز بطريقة أخرى، مثل الوجبات المدرسية للطلاب والتي تقدر تكلفتها بين 7 أو 8 مليار جنيه”.

المصدر: RT