روسيا – أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، نمو احتياطيات صندوق الرفاه الوطني الروسي في شهر يوليو الماضي إلى 13.757 تريليون روبل (187 مليار دولار).

ووفقا للبيانات فقد ارتفعت احتياطيات الصندوق بواقع 182 مليار روبل وبلغت في 1 أغسطس 2021 مستوى 13.757 تريليون روبل.

وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية.

وأشارت بيانات وزارة المالية الروسية اليوم إلى أن احتياطيات البلاد الأجنبية نمت خلال الشهر الماضي بنسبة 1.56% (9.258 مليار دولار) إلى 601.003 مليار دولار.

المصدر: تاس