نيويورك – أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن تشاؤم موسكو إزاء مستجدات الوضع في أفغانستان، مؤكدا أن هناك مخاوف من تسلل المسلحين من هذا البلد إلى دول آسيا الوسطى.

وأبدى نيبينزيا اليوم الجمعة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الأفغانية، قلق موسكو إزاء تردي الوضع في هذا البلد، واصفا إياه بأنه “لا يبعث على الاطمئنان”.

وقال: “من الواضح أنه لا حل عسكريا للقضية الأفغانية، لكن في الظروف الحالية مع غياب أي تقدم في المسار التفاوضي، أصبح خطر انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية واسعة النطاق وطويلة الأمد واقعيا إلى حد كبير للأسف”.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن الأولوية في هذه الظروف تعود إلى إطلاق مفاوضات جوهرية في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن موسكو بذلت كثيرا من الجهود من أجل تطبيع الحوار الداخلي الأفغاني ولا تزال على تواصل مع أطراف النزاع.

وأكد نيبينزيا أن خطر تسلل المسلحين إلى خارج أفغانستان من خلال تنكرهم صفة لاجئين يستدعي مخاوف لدى دول منطقة آسيا الوسطى، مضيفا أن روسيا لا تزال على تواصل مستمر مع جميع دول المنطقة بهذا الصدد.

المصدر: “نوفوستي”