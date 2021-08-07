طوكيو – أقدم لاعب رامي المطرقة البريطاني، تايلور كامبل، على بيع إصدار محدود من الهواتف الذكية الممنوحة لكل متسابق في دورة طوكيو الأولمبية لتمويل نفقات تدريبه خلال موسم 2022.

وكتب كامبل في صفحة المبيعات أنه بحاجة إلى المال “لتمويل تكاليف التدرب من أجل بطولة ألعاب الكومنولث 2022”.

وأضاف لاعب رامي المطرقة، البالغ من العمر 25 عاما على صفحة “غو فند مي” أنشأها يوم السبت: “عدت إلى المملكة المتحدة وقررت أن تكون هذه مجرد بداية لما أتمنى أن تكون مسيرة طويلة وناجحة في الرياضة”.

وقدمت الشركة الراعية الهواتف والسماعات لـ11000 رياضي مشارك في أولمبياد طوكيو.

وشارك كامبل في منافسات رمي المطرقة يوم الاثنين الماضي، محققا 71.34 متر، لكنه لم يتمكن من التأهل للنهائي.

وحدد هدفا يبلغ 20 ألف جنيه إسترليني (27750 دولارا أمريكيا) لتغطية نفقات معيشته وسفره ومعداته قبل دورة ألعاب الكومنولث العام المقبل في برمنغهام بإنجلترا.

ووصلت العطاءات على هاتف وسماعات تايلور كامبل إلى 3500 جنيه استرليني (4850 دولارا) بحلول السبت في مزاد من المقرر أن يستمر ستة أيام أخرى.

المصدر: “أ ب”