“سانا”: قوات أمريكية تنقل العشرات من مقاتلي “داعش” في سجون “قسد” إلى قاعدة بالحسكة

“سانا”: قوات أمريكية تنقل العشرات من مقاتلي “داعش” في سجون “قسد” إلى قاعدة بالحسكة

سوريا – أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات أمريكية نقلت “العشرات من إرهابيي تنظيم داعش” من سجون “قوات سوريا الديمقراطية” إلى قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة.

ونقلت “سانا” عن مصادر أن القوات الأمريكية “نقلت 40 من إرهابيي تنظيم “داعش” المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية وسجن ما يسمى الدفاع الذاتي بمدخل مدينة الحسكة الجنوبي إلى قاعدته بمدينة الشدادي”.

ولفتت المصادر إلى أن “من بين هؤلاء الإرهابيين، متزعم مجموعات تجسس في التنظيم الإرهابي وخبير تصنيع عبوات ناسفة”.

وأوضحت “سانا” أن الجيش الأمريكي “نقل خلال الأشهر الماضية العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” من سجون مدينة الحسكة التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” إلى المناطق الذي يحتلها في سوريا، بعد تسليحهم وتقديم الدعم اللوجيستي لهم لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكنية ومواقع الجيش العربي السوري والمرافق العامة”.

المصدر: “سانا”