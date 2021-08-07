تونس – جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التزامه بأحكام الدستور، منتقدا الحكومة السابقة والقائمين على الشأن العام بعدم احترام حق المواطنين وتخليهم عن واجباتهم في توفير أدنى شروط الخدمات الصحية.

وخلال موكب أداء اليمين الدستورية من قبل علي مرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة، قال سعيد: “ما أداؤكم لليمين طبقا للفصل 98 إلا دليل على أننا نعمل بأحكام الدستور”، مشددا على أن “الصحة حق من حقوق الإنسان وليست بضاعة في أسواق السياسة والمال”.

وأشار إلى أنه ”في ظرف وجيز تم توفير ملايين اللقاحات وفي ظرف قياسي وتوفرت كل المعدات الأخرى وخاصة الأوكسيجين”، متهما جهات سياسية، دون أن يسمها بـ”المتاجرة بصحة المواطنين والمواطنات”.

ودعا في هذا السياق التونسيين إلى الإقبال على عمليات التلقيح التي ستنطلق يوم الأحد، لافتا إلى وجود محاولات لإرباك العمل الذي يقوم به.

إلا أنه شدد على أن ”هذه المحاولات لا تربكنا ولا المناورات والأراجيف السياسية التي يبثونها في وسائل التواصل وهي لا تزيدنا إلا إصرارا وثبوتا وعزما على المضي إلى الأمام ولن نتراجع إلى الوراء”.

المصدر: “موزاييك”