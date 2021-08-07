باكستان – أفادت قناة “ARY News” بتعافي مسنة باكستانية بالغة من العمر 106 أعوام من متحور “دلتا” لفيروس كورونا.

وأضافت القناة الباكستانية أن المسنة، حاسين بيبي، البالغة من العمر 106 أعوام كانت تتلقي العلاج في أحد مستشفيات مدينة كاراتشي، مشيرة إلى أن عمال المستشفى وأسرة المرأة المسنة احتفلوا بشفائها بتناول كعكة.

ومنذ مطلع يوليو الماضي يعد متحور “دلتا” من فيروس كورونا الأكثر انتشارا في معظم الدول الأوروبية. وفي هذا الضوء أوصى المركز الأوروبي للوقاية والإشراف على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، نهاية الشهر الماضي، بتشديد الإجراءات الهادفة لمنع انتشاره.

وتم أول تسجيل لمتحور (B.1.617) من فيروس كورونا في الهند في أكتوبر عام 2020، وجرى فيما بعد تسجيل 3 أنواع منه، وبينها متحور “دلتا”، الذي تم العثور عليه في الأونة الأخيرة في بلدان عديدة، والذي، برأي الأطباء الهنود، ربما أصبح سببا رئيسيا للموجة الثانية من جائحة كورونا في الهند.

المصدر: نوفوستي