اليمن – عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ مبعوثا جديدا للمنظمة إلى اليمن.

وصدق مجلس الأمن، المكون من 15 دولة عضوا، على تعيين غروندبرغ هذا الأسبوع ليحل محل مارتن غريفيث الذي تم تعينه منسقا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الشهر الماضي بعد محاولاته خلال الثلاث السنوات الماضية التوسط في اليمن.

ويعد غروندبرغ رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ 2011 عقب المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، والبريطاني مارتن غريفيث.

وكان غروندبرغ يشغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن منذ سبتمبر 2019.

وقتلت الحرب في اليمن عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية شديدة دفعت البلاد إلى شفا مجاعة.

المصدر: “رويترز”