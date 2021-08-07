طوكيو – توجت النجمة الروسية، ماريا لاسيتسكيني، بذهبية مسابقة الوثب العالي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تستضيفها حاليا العاصمة اليابانية طوكيو.

واجتازت لاسيتسكيني العارضة وهي على علو (2.04 م)، تاركة الميدالية الفضية للأسترالية نيكولا ماكديرموت، التي احتلت المركز الثاني برقم قدره (2.02 م).

أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب الأوكرانية، ياروسلافا ماغوتشيخ، التي قفزت ارتفاع مترين.

وتوجت ماريا لاسيتسكيني (28 عاما) بذلك لأول مرة بالميدالية الأولمبية الذهبية، وهي أول رياضية في التاريخ تحرز لقب بطلة العالم ثلاث مرات في هذه المسابقة، بعد عام 2015 في بكين، و2017 في لندن، 2019 في العاصمة القطرية الدوحة.

وهذه الميدالية الذهبية الأولى لروسيا في منافسات ألعاب القوى ضمن أولمبياد طوكيو 2021، والثانية بعد فضية أنجيليكا سيدوروفا، في مسابقة القفز بالزانة.

وكالات