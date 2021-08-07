لبنان – وجهت وزيرة الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى ضد إسرائيل.

ووجهت زينة عكر هذه البرقية لـ”إدانة القصف الذي تعرض له لبنان بتاريخ 4 و8 أغسطس 2021، بأشد العبارات، لما يشكل من انتهاك صارخ لسيادته، ولميثاق الأمم المتحدة، ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701″.

وشن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، للمرة الثانية منذ الأسبوع الجاري، غارات على مناطق في جنوب لبنان، بعد هجوم صاروخي تبناه “حزب الله”.

المصدر: الجديد + RT