مئات آلاف الجرعات الأمريكية ضد كورونا تصل السودان.. معظمها إلى بورتسودان

مئات آلاف الجرعات الأمريكية ضد كورونا تصل السودان.. معظمها إلى بورتسودان

السودان – وصلت إلى السودان أكثر من 600 ألف جرعة من لقاح كورونا الأمريكي (جونسون أند جونسون)، وأعلن وزير الصحة عمر النجيب أن الجزء الأكبر منها سيذهب إلى بورتسودان التي تشهد انتشارا للفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن النجيب لدى استقباله وصول اللقاح في مطار الخرطوم أن وزارته “تأمل أن يخفف اللقاح من انتشار الجائحة في ولاية البحر الأحمر ويساعد أهلنا هناك خاصة أنه يعطى كجرعة واحدة فقط”.

ووصلت إلى الخرطوم شحنة تحوي أكثر من 606 آلاف جرعة من لقاح كورونا (جونسون أند جونسون) الذي تبرعت به الولايات المتحدة لمساعدة السودان في محاربة الجائحة.

ووجه النجيب الشكر للولايات المتحدة، و”الشركاء في اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية لمساعدتهم السودان على محاربة الجائحة” ووصف اللقاح الأمريكي بأنه “آمن ويتميز بأنه يعطى كجرعة واحدة فقط”.

وكانت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، قالت قبل يومين خلال زيارة إلى الخرطوم، إن أكثر من 600 ألف جرعة من لقاحات شركة “جونسون آند جونسون” ستصل إلى السودان من الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن زيارة باور للخرطوم تهدف إلى “تعزيز شراكة الحكومة الأمريكية مع قادة السودان الانتقاليين والمواطنين، واستكشاف كيفية توسيع دعم الوكالة لانتقال السودان إلى ديمقراطية بقيادة مدنية”.

المصدر: “سونا” + “أ ب”