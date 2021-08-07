طوكيو – أهدت لاعبة الكاراتيه المصرية، فريال أشرف عبد العزيز، أول ميدالية ذهبية لبلادها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في طوكيو.

وتمكنت فريال من إحراز ذهبية وزن 61 كيلوغرام، بعد فوزها في النهائي على الأذرية إيرينا زاريتسكا، بنتيجة 2-0.

وكانت فريال (22 عاما)، حققت فوزين وتعادلا وخسارة في دور المجموعتين، حيث تغلبت على الصينية لي غونغ 4-0، ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة “سنشو” (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميد عباس علي 6-3، قبل أن تخسر 7-9.

وضمنت فريال بطاقة نصف النهائي بتعادلها مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.

وفي الدور نصف النهائي، تغلبت البطلة المصرية على الكازاخية صوفيا برولتسيفا (5-4).

وهذه الميدالية السادسة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد برونزيات سيف عيسى في وزن -80 كيلوغراما، وهداية ملاك في وزن -57 كيلوغراما في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم “كيشو” في المصارعة الرومانية لوزن 67 كلغ، وجيانا فاروق لطفي في وزن -61 كلغ في الكاراتيه، وفضية أحمد أسامة الجندي في منافسات الخماسي الحديث.

المصدر: RT