ليبيا – أعلنت وزارة الصحة عن توسيع برنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد 19 بمدينتي طرابلس وبنغازي وباقي المدن الاخرى خلال الفترة المقبلة.

وزارة الصحة أشارت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها إلى أنه يتم تجهيز 60 محطة تطعيم ضد كوفيد 19 بالمدينة الرياضية بطرابلس والتي يتم تجهيزها بأحدث المواصفات العالمية المعتمدة وذات تقنية إلكترونية على مستوي شمال افريقيا.

ولفتت الى أن هذا التجهيز يتم تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة الدكتور علي الزناتي حيث تم مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية ضد الانتشار الواسع للفيروس.

وأوضحت أن اللقاح المعتمد حالياً بهذه المحطات هو اللقاح الصيني سينوفارم.

وتقدمت وزارة الصحة بالشكر لشركة الصدي لتنفيذها هذا المشروع الوطني في زمن قياسي جداً.