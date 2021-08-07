روسيا – أصدرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا تصاريح لثماني شركات طيران روسية، ما سيسمح لها بإجراء رحلات منتظمة إلى المنتجعات السياحية المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.

ومنحت هذه التصاريح لشركات “إيروفلوت” و”بابيدا” و”راسيا” و “S7” و “Smartavia” و”Ural Airlines” و”Nordwind” و”Azur Air”.

وكانت مصر أعربت عن ترحبيها بالقرار الذي صدر عن روسيا في 8 يوليو، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

وأكدت مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخما في مختلف المجالات.

المصدر: وكالات