السعودية – أعلنت شركة “أرامكو” السعودية عن عطل فني أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل مؤقتا في محطة توزيع المنتجات النفطية في منطقة القصيم وسط المملكة.

وأكدت “أرامكو” في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أنها تمكنت من احتواء العطل، واستأنفت المحطة أعمالها، موضحة أن العمل جار الآن على عودة أعمال المحطة إلى مستواها الطبيعي.

وأشارت الشركة إلى غياب أي نقص بإمدادات المواد البترولية في المحطة، مشددة على أنها “اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تلبية الطلب على المنتجات البترولية في المنطقة”.

ولم تكشف “أرامكو” عن ملابسات الحادث.

المصدر: “سبق” + “واس”