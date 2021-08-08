سوريا – تنافس أكثر من مئة طفل سوري، على مسافة آلاف الكيلومترات من طوكيو، للفوز بميداليات ألعابهم الأولمبية الخاصة داخل مخيمات للاجئين في شمال غرب سوريا.

والتقى 120 طفلا من 12 مخيما منتشرة في محيط مدينة إدلب، قبل مغيب شمس نهار يوم السبت، للتنافس ضمن فعاليات “أولمبياد الخيام” الذي تنظمه منظمة سورية غير حكومية.

وتراوح أعمار الأطفال بين ثمانية أعوام وأربعة عشر عاما، يرتدون المرايل بألوان مخيمهم وقد توزعوا بين منافسات مختلفة: رمي الرمح والقراص، الوثب العالي، فنون الدفاع عن النفس، الجمباز، كرة الريشة (بادمنتون)، ولكن أيضا الجري والتسابق كخيول يحملون بين أيديهم مجمساتها الكرتونية.

وتم ترسيم خطوط ملعب كرة القدم بتكسير الطبشور الأبيض فوق التراب المحيط بالخيم، وعلى مقربة منه مضمار جري مستطيل تملأه الحواجز.

وفي ختام المنافسات، أعلن المنظمون أسماء الفائزين الذين يصعدون إلى منصة التتويج لنيل ميدالياتهم وسط تصفيق الجمهور وهتافاته.

وقال ابراهيم سرميني، منسق برنامج الحماية في منظمة بنفسج غير الحكومية، إن الهدف “إكساب الأطفال مهارات رياضية في أنواع من الألعاب التي لم نحاول أن نتعلمها في مجتمعنا”.

وأوضح لوكالة “فرانس برس” أن “الهدف الرئيس تسليط الضوء على سكان المخيمات الأطفال والبالغين الذين يعيشون حياة صعبة جداً”.

وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين منذ عام 2011، وتستضيف محافظة إدلب الخرجة عن سيطرة النظام السوري، نحو ثلاثة ملايين نازح يعيش أكثر من نصفهم في مخيمات عشوائية في ظل ظروف شديدة الصعوبة.

وفي طوكيو حيث تجري الأحد الفعاليات الختامية للألعاب الأولمبية، كان السوريون إما في صفوف الوفد الرياضي الرسمي وإما ضمن الفريق الأولمبي للاجئين الذي نشأ في الألعاب الأولمبية ما قبل السابقة.

وقال سرميني “أمر محزن أن نرى شبانا سوريين يشاركون في الألعاب تحت مسمى اللاجئين”.

ودخل 9 من اللاجئين السوريين من أصل 29 رياضيا ورياضية من 11 دولة، ضمن القائمة النهائية للفريق الأولمبي للاجئين في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” تم اختيارهم من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية من بين 55 رياضيا مستفيدين من منحة الرياضيين اللاجئين التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية.

بينما مثل منتخب سوريا في أولمبياد طوكيو 6 رياضيين فقط، وحصل على ميدالية برونزية واحدة فقط، توج بها الرباع معن أسعد في مسابقة رفع الاثقال.

المصدر: (أ ف ب)