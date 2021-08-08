طوكيو – توجت سيدات الولايات المتحدة، بلقب منافسات كرة السلة في الألعاب الأولمبية للمرة السابعة تواليا، بفوزهن، اليوم الأحد، في اليوم الختامي من دورة طوكيو، على اليابان المضيفة (90-75).

وحصدت كل من سو بيرد (40 عاما)، وديانا توراسي (39 عاما)، ذهبيتها الخامسة، لتختتمان مسيرة مرصعة.

وحققت الولايات المتحدة، انتصارها الـ55 تواليا في الأولمبياد، نتيجة سلسلة رائعة بدأت منذ فوزها بالميدالية البرونزية عام 1992، قبل أن تحقق ست ميداليات ذهبية متتالية، وستة انتصارات في طوكيو، في طريقها إلى اللقب الأولمبي.

واكتفت اليابان، التي بلغت دور الأربعة للمرة الأولى في خامس مشاركة أولمبية في تاريخها، بالميدالية الفضية.

ونالت فرنسا الميدالية البرونزية على حساب صربيا، بطلة أوروبا وحاملة برونزية “ريو 2016”.

المصدر: أ ف ب