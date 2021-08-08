إسبانيا – أعلن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، في ملعب “كامب نو”، معقل نادي برشلونة، رحيله عن الفريق الكتالوني بشكل رسمي.

ودحض ميسي كل الإشاعات والتقارير التي تحدثت خلال الساعات القليلة الماضية، عن أن نادي باريس سان جيرمان حسم صفقة التعاقد معه.

وقال ميسي في هذا الصدد: “حتى الآن ليس لدي أي مفاوضات مع أي فريق، وهناك عديد الأندية التي تواصلت معي، وحتى هذه اللحظة لم أقرر وجهتي”.

وعن صورته الأخيرة التي أثارت ضجة واسعة حول مستقبله، والتي ظهر فيها ميسي مع رباعي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، والأرجنتينيان أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، بالإضافة إلى الإيطالي ماركو فيراتي، خلال قضائهم إجازتهم الأخيرة في مدينة إيبيزا الإسبانية، علق “البرغوث” قائلا: “صورتي مع لاعبي باريس؟ كانت صورة عفوية.. مجرد صورة في العطلة ليس من ورائها أي شيء”.

ومن المنتظر أن يعلن ميسي عن وجهته المقبلة في غضون أيام قليلة.

المصدر: RT