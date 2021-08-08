مصر – أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن الوزارة حريصة على جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية للاستثمار في قطاع الصناعة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة لعدد من المصانع في إطار زيارتها لمنطقة قفط الصناعية بمحافظة قنا.

وتضمنت زيارة الوزيرة تفقد شركة A.R.E جروب للطاقة المتجددة المتخصص في تصنيع الألواح والخلايا والسخانات الشمسية والزجاج الشمسي بإجمالي استثمارات مصرية وعربية مشتركة تبلغ 203 ملايين جنيه.

وتصدر الشركة بنحو 12 مليون جنيه وتوظف نحو 80 شخص، وتضم الشركة 4 مصانع منها 3 مصانع تم إنشاؤها وتشغيلها وجاري تجهيز المصنع الرابع الذي يقوم بتصنيع الخلايا من مرحلة الويفر سيليكون وهو المصنع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن القيادة السياسية في مصر تولي قطاع الصناعة اهتماما كبيرا خاصة وأنه يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى “توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع المنتج الوطني ومنحه الأفضلية في كافة المشروعات التي تنفذها الحكومة ومن بينها مشروعات مبادرة حياة كريمة إلى جانب التوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج لتقليل فاتورة الواردات”.

كما تضمنت زيارة الوزيرة تفقد مصنع طائر الفنيق لدرفلة الحديد المقام على مساحة 62 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات مصرية تبلغ 750 مليون جنيه، حيث يجرى حاليا إنهاء إجراءات تشغيل المصنع لبدء العملية الإنتاجية خلال الفترة القريبة المقبلة.

المصدر: “الأهرام”