 الترتيب النهائي للدول العربية في أولمبياد طوكيو – صحيفة المرصد الليبية
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طوكيو – حصدت الدول العربية 18 ميدالية ضمن فعاليات النسخة الــ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020″، التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 8 أغسطس 2021.

وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، من حيث عدد الميداليات الذهبية، برصيد ميداليتين ذهبيتين، بالإضافة إلى ميدالية برونزية.

بينما تربعت مصر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية.

وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد “طوكيو 2020”:

1- مصر – ميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 ميداليات برونزية

  • الميدالية الذهبية توجت بها لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز
  • الميدالية الفضية نالها أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث
  • الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك
  • الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب التايكوندو سيف عيسى
  • الميدالية البرونزية نالها المصارع محمد إبراهيم السيد “كيشو”
  • الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق

2- تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية

  • الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي
  • الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

3- المغرب – ميدالية ذهبية

  • أحرزها العداء سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع

4- الأردن – ميدالية فضية وأخرى برونزية

  • الميدالية الفضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي
  • الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة

5- السعودية – ميدالية فضية

  • الميدالية الفضية أحرزها لاعب الكاراتيه طارق حامدي

6- الكويت – ميدالية برونزية

  • الميدالية البرونزية نالها الرامي عبد الله الرشيدي

7- سوريا – ميدالية برونزية

  • الميدالية البرونزية حصل عليها الرباع معن أسعد

8- البحرين – ميدالية فضية في سباق 10 آلاف متر

  • الميدالية الفضية توجت بها العداءة كالكيدان جيزاهيجن.

المصدر: وكالات