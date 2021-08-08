طوكيو – حصدت الدول العربية 18 ميدالية ضمن فعاليات النسخة الــ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020″، التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 8 أغسطس 2021.
وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، من حيث عدد الميداليات الذهبية، برصيد ميداليتين ذهبيتين، بالإضافة إلى ميدالية برونزية.
بينما تربعت مصر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية.
وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد “طوكيو 2020”:
1- مصر – ميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 ميداليات برونزية
- الميدالية الذهبية توجت بها لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز
- الميدالية الفضية نالها أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث
- الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك
- الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب التايكوندو سيف عيسى
- الميدالية البرونزية نالها المصارع محمد إبراهيم السيد “كيشو”
- الميدالية البرونزية توجت بها لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق
2- تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية
- الميدالية الذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي
- الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي
3- المغرب – ميدالية ذهبية
- أحرزها العداء سفيان البقالي في سباق 3000 م موانع
4- الأردن – ميدالية فضية وأخرى برونزية
- الميدالية الفضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي
- الميدالية البرونزية حصل عليها لاعب الكاراتيه عبد الرحمن المصاطفة
5- السعودية – ميدالية فضية
- الميدالية الفضية أحرزها لاعب الكاراتيه طارق حامدي
6- الكويت – ميدالية برونزية
- الميدالية البرونزية نالها الرامي عبد الله الرشيدي
7- سوريا – ميدالية برونزية
- الميدالية البرونزية حصل عليها الرباع معن أسعد
8- البحرين – ميدالية فضية في سباق 10 آلاف متر
- الميدالية الفضية توجت بها العداءة كالكيدان جيزاهيجن.
المصدر: وكالات