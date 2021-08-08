الجيش الإسرائيلي: لا نسعى للتصعيد عند حدود لبنان لكننا مستعدون لأي سيناريو

الجيش الإسرائيلي: لا نسعى للتصعيد عند حدود لبنان لكننا مستعدون لأي سيناريو

لبنان – أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعداده للتعامل مع أي سيناريو عند حدود لبنان، بعد هجوم صاروخي شنه “حزب الله” الجمعة.

وذكر الجيش الإسرائيلي يوم السبت في بيان أصدره ردا على سؤال من وكالة “نوفوستي” الروسية: “أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجمات أمس. لا نسعى للتصعيد لكنا على استعداد لأي سيناريو محتمل”.

في الوقت نفسه، لفت الجيش إلى أن الحياة المدنية في المناطق الملاصقة لحدود لبنان تستمر على النحو المعتاد.

وشن الجيش الإسرائيلي أمس ضربات عسكرية على مناطق في لبنان، للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعد إطلاق “حزب الله” حزمة من الصواريخ قال إنها استهدفت محيط مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع شعبا.

المصدر: “نوفوستي”