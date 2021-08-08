ليبيا – عُقدت أمس السبت بقصر وحيد الدين في مدينة إسطنبول، جلسة عمل بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

واتفق الطرفان بحسب وكالة الاناضول التركية على معالجة المشاكل القائمة بشأن خطابات الضمان للشركات التركية المتعاقدة في ليبيا، والديون المتراكمة منذ عشرات السنوات، مضيفةً بأن الطرفان اتفقا على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي بمدينة طرابلس في أكتوبر المقبل، بحضور الرئيس التركي.

وناقشت الجلسة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وجرى وضع جملة من الإجراءات التنفيذية التي ستساعد في العودة القريبة للشركات التركية.

كما اتفق الجانبان الليبي والتركي على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية التي سيجري من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها والتي ستسهم في تحقيق ذلك.

وقد حضر الجلسة من الجانب الليبي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومستشار المحافظ، بينما حضر من الجانب التركي وزراء التجارة والمالية، ومحافظ المصرف المركزي التركي، ورئيس المخابرات العامة.