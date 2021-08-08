السعودية – أعلنت الحكومة السعودية عن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة من الخارج تدريجيا اعتبارا من اليوم الأحد.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن تلقي طلبات العمرة من مختلف دول العالم سيجري اعتبارا من اليوم التاسع من أغسطس بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريا.

وأوضحت الوزارة أن إصدار التصاريح سيجري من خلال تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”، مع تبني “منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة”.

المصدر: “واس”